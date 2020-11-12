في أول ظهور لها.. بوسي تكشف تفاصيل أزمتها مع والدها الليلة.. صور

في أول ظهور لها بعد أزمة والدها الأخيرة تحل المطربة بوسي ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي مساء اليوم على فضائية cbc.

وتوضح بوسي خلال اللقاء ببرنامج معكم منى الشاذلي كواليس وتفاصيل أزمة والدها الأخيرة، مشيرة إلى تفاصيل وحكايات بينهما تعلنها لأول مرة وتوضح الأسباب التي تعتقد أن والدها هاجمها بعنف من أجلها.

وتحكي بوسي جانبا من أزمتها مع طليقها التي وصلت إلى ساحات المحاكم وصدر بسببها أحكام سجن بحقها دفعتها إلى مغادرة البلاد لمدة 9 أشهر كاملة وتأثر ابنها وشقيقتها طوال تلك المدة في ظل عدم قدرتها على رؤيتهم حتى عادت إلى مصر بعد انتهاء الأزمة.

وغنت بوسي خلال الحلقة أحدث أغنياتها " أنا الدنيا" التي تعود بها للساحة الغنائية مجددا بعد توقف دام عاما كاملا بسبب الأزمات التي مرت بها.

وستطرح الأغنية خلال الأيام القليلة القادمة.



كما غنت بوسي مجموعة من الأغاني الطربية خلال اللقاء بالإضافة إلى أغنياتها الشعبية التي اشتهرت بها.