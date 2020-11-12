احتفلوا بعيد ميلادي ٥ مرات.. لأول مرة سوسن بدر تكشف عن تاريخ ميلادها الحقيقي

وتستعد الفنانة الكبيرة للمشاركة في دراما رمضان المقبل، بمسلسل "الملك أحمس"، وتجسد ضمن أحداث المسلسل شخصية والدته، وهو من بطولة عمرو يوسف، ماجد المصري، محمد علاء، محمد فراج، ومن إخراج حسين المنباوي.

وكانت سوسن بدر شاركت في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" خلال شهر رمضان، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، كريم فهمي ، أحمد سعيد عبد الغني، سليمان عيد وإيمان السيد. "ونحب تاني ليه" تدور أحداثه حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية، حيث بدأت أحداث المسلسل بشكل سريع حول مشاكل بين الفناة ياسمين عبدالعزيز والفنان شريف منير، حتى وصل الأمر بينهم للطلاق، الأمر الذي أصبح لها كالمفاجأة وتستمر الأحداث بشكل تشويقي. وتشارك الفنانة سوسن بدر، كضيفة شرف ضمن أحداث مسلسل " فى يوم وليلة" بطولة النجم أحمد رزق، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة فى 35 حلقة، من إنتاج سينرجى، حيث يسجل العمل التعاون الثانى علي التوالى بينهما، حيث قدما العام الماضى مسلسل "بخط الإيد"، وحقق نجاحا ملحوظا وقت عرضه.

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