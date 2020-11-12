في عيد ميلاد مايا دياب.. أول فنانة عربية تتصدر غلاف مجلة بدون ماكياج.. صور

تحتفل الفنانة اللبنانية مايا دياب اليوم، الخميس، بعيد ميلادها الـ 40، فهي من مواليد 10 نوفمبر 1980، وتعد واحدة من أبرز الفنانات اللبنانيات وأشهرهن في الوطن العربي.

وكونها جريئة، أقدمت مايا دياب على خطوة جريئة لم يسبق أحد من فنانات في الوطن العربي على القيام بها، وهي ظهورها على غلاف مجلة عالمية في نسختها العربية بدون مكياج.



وعلقت مايا دياب على هذه الصورة حينها، قائلة إن صورتها على غلاف المجلة بدون "فوتوشوب أو فلتر، أو ميك أب"، مضيفة: "أمتلك الشجاعة لكي أكون أنا على غلاف المجلة، حقيقية وطبيعية".

وتابعت: "أردت أن أظهر من دون ماكياج، على طبيعتي، وأن أكشف عن صورتي الحقيقية بطريقة جديدة، طريقة هاربرز بازار. وآمل أن تنال إعجاب الناس".

قبل عدة سنوات وتحديدًا ف عام 2017، أعربت الفنانة اللبنانية مايا دياب عن تعجبها من الأقاويل التي تتردد خلال الفترة الأخيرة بشأن ديانة ابنتها «كاي» المسيحية.

وقالت مايا دياب، خلال حلولها ضيفة في برنامج حديث البلد المذاع على قناة "mtv" اللبنانية، إن والد ابنتها "عباس" مسلم شيعي، ولكن ابنتها مسيحية، لافتة إلى أنها تتعجب من الهجوم أو التدخل في مثل هذه التفاصيل.

وشددت مايا على أن ذلك الشيء يدل على الانفتاح من قبل الطرفين، أي هي وزوجها، وتقبلهما لديانات أخرى بكل تسامح وحب.