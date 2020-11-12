"مزيكا" تطرح البرومو الرسمى لـ دويتو هاني شاكر وأحمد سعد "يا بخته"

طرحت شركة "مزيكا"، على السوشيال ميديا وعلى قناة مزيكا الفضائية، البرومو الرسمي، لأغنية "يابخته" الجديدة التى سيقدمها لأول مرة معا أمير الغناء العربى الفنان هانى شاكر، والنجم أحمد سعد، والمقرر طرحها قريبا.

ويعتبر هذا الدويتو مفاجأة من العيار الثقيل، حيث انتهى الفنان هاني شاكر من تسجيله مع الفنان أحمد سعد، وذلك داخل أحد الاستوديوهات بالدقي.. أغنية "يا بخته" كلمات أحمد إبراهيم وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى محمود صبرى.