حب حياتي.. أحمد الفيشاوي ينشر صورة برفقة زوجته

نشر الفنان أحمد الفيشاوي، صورة جديدة له برفقة زوجته من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهر الفيشاوي في الصورة برفقة زوجته فى لحظات رومانسية حيث ظهرت بفستان أخضر وشعر منسدل على كتفيها.



وعلق الفيشاوي على الصورة، قائلا: "حب حياتي الى الأبد".

ويحتفل الفنان أحمد الفيشاوي، نجل الفنان الراحل فاروق الفيشاوي والفنانة سمية الألفي، اليوم الأربعاء 11 نوفمبر بعيد ميلاده الـ40 .

وتزوّج الفيشاوى 6 مرات، الأولى من السيدة هند الحناوي والدة ابنته الوحيدة، وقد شغلت قضية زواجهما الجمهور لفترة طويلة؛ نظرًا لتبادل القضايا بينهما لسنوات طويلة.

أما الزيجة الثانية فكانت من وسام عاطف، واستمر الزواج 40 يومًا فقط، والزيجة الثالثة من ألمانية تدعى دنيس ولمان، ثم تزوج لرابع مرة من الإعلامية اللبنانية رولا الدبس، وتظل الزيجة الخامسة سرية حتى الآن، حيث لم يعلن "الفيشاوى" عن اسم السيدة التى تزوجها، ومنذ عدة شهور أعلن أحمد الفيشاوى عن زواجه من ندى الكامل.