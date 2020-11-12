رنا رئيس لـ دوت الخليج: خرجت من جلدي في مسلسل سلطانة المعز.. فيديو

عبّرت الفنانة رنا رئيس عن سعادتها بالعمل مع الفنانة غادة عبد الرازق في مسلسل "سلطانة المعز"، الذي عُرض في رمضان الماضي 2020.
وقالت رنا رئيس، في تصريح لـ "دوت الخليج": "شخصيتي في مسلسل سلطانة المعز، بعيدة عني جدًا، وزي ما بيقولوا خرجت من جلدي، مكونتش انا وده يمكن الصعب في الموضوع بس ده خلاني اشوف هي بتفكر ازاي وابعاد الشخصية وبيطلع بإحساسها".
أما عن أصعب مشهد فقالت: "من أصعب المشاهد نفسيًا، عن علمي بقرار زواج والدتي، وأنا لا أملك حق اختيار".
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