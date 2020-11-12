شمس الكويتية تبرز جمال ملامحها في صورة جديدة.. شاهد

شاركت المطربة شمس الكويتية متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، وظهرت بإطلالة جذابة .
وارتدت شمس الكويتية تيشيرت باللون الأبيض، ونسقت معه بجاكيت تايجر بأكمام طويلة، وهو ما أبرز من انوثتها بشكل كبير وعلقت " من لم يصنع السعادة لنفسه لن يصنعها له الآخرون ☀️"
وتركت شمس الكويتية خصلات شعرها منسدلًة بطريقة مميزة وانسيابية على وجهها، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها بشكل كبير.
ولم تتكلف شمس الكويتية في المكياج، حيث اختارت وضع اللون النبيتي كأحمر شفاه، مع الماسكارا لتبرز جمال عينيها، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.
وعلى جانب آخر، انتهت الفنانة شمس الكويتية من تسجيل أغانى ألبومها الجديد، المُنتظر طرحه الفترة المقبلة.
يذكر ان احدث أعمال الفنانة شمس المسلسل السعودي الكوميدى "عوض أبا عن جد " وشاركها البطولة الفنان أسعد الزهراني، وحبيب الحبيب، وعبد المجيد الرهيدي، من تأليف خلف الحربي، وإخراج أوس الشرقي.
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