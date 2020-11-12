هكذا أنتم في الجنة... رانيا ياسين تتذكر والدها ومحمود عبد العزيز بكلمات مؤثرة

تذكرت الفنانة رانيا محمود ياسين والدها الفنان الراحل محمود ياسين و محمود عبد العزيز من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ونشرت رانيا محمود ياسين صور لوالدها برفقة محمود عبد العزيز و علقت قائلة : هكذا انتم في الجنة الان بأذن الله الله يرحمكم ويغفر لكم ويسعدكم في جنات النعيم يارب كما اسعدتم الناس بفنكم الراقي ، اللهم اجعلهم ممن قلت فيهم فرحين بما آتاهم الله من فضله ، #ابي الغالي _اونكل #محمودعبدالعزيز التي تحل ذكراه الرابعه في جنات النعيم

وجاءت أبرز التعليقات:

الله يرحمهم

- صوركلها دفي

تعيشي و تفتكري

يشار الى ان الفنان محمود ياسين توفي بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها عشرات الأدوار الخالدة، سواء في السينما او التلفزيون والمسرح.

وشارك محمود ياسين فى عدد كبير من الأعمال التاريخية والدينية لتمكنه من اللغة العربية، ولتميزه بصوت رخيم وأداء راق تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية.

محمود ياسين متزوج من الفنانة شهيرة، وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل محمد رياض.

فى رصيد محمود ياسين أكثر من 150 فيلما حصد خلالها لقب "فتى الشاشة الأول"، حيث كان من بين أبرز نجوم جيله وسامة.

وعمل محمود ياسين مع عدد كبير من نجوم الفن، وتتلمذ على يديه عشرات الفنانين، وهو من بين اكثر الفنانين الذين لاحقتهم شائعات الموت خلال السنوات الماضية.