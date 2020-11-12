بعد مشاركته في عمل إسرائيلي.. معلومات لا تعرفها عن حفيد عمر الشريف

فاجأ حفيد النجم الراحل عمر الشريف، متابعيه، بالإعلان عن مشاركته فى حلقات العمل الإسرائيلي The Baker & The Beauty. ونشر عمر جونيور خبرا عبر حسابه بموقع إنستجرام يفخر فيه بانضمامه لأسرة العمل، ويقول: متحمس جدا للمشاركة في العمل الشهير.

وعُرف عن عمر جونيور، الجرأة، حيث قد أعلن في تصريحات صحفية عن ميوله للمثلية الجنسية، دون اعتبار لأي عادات أو تقاليد للمجتمع المصري أو العربي بشكل عام. وكان حفيد عمر الشريف قد تحدث مؤخرا عن جده العالمى عمر الشريف وجدته النجمة فاتن حمامة. بينما علق على صورة لهما عبر صفحته بموقع إنستجرام قائلا: "أجدادي هم مصدر دائم للأمل والإلهام والشجاعة، ما زلت أتطلع إليهم للحصول على إجابات في هذه الأوقات الصعبة وغير المؤكدة".

حفيد عمر الشريف معروف بتصريحاته وأفعاله الجريئة لدرجة أنه كشف عن بعض العلاقات النسائية لجده "عمر الشريف" حيث قال إن حياة جده يغزوها النزوات الجنسية خصوصا مع الممثلة باربرا سترايسند وكان جده يعتمره حظ سيئ فى لعبة الورق وهو ما اعتبره البعض نوعا من الإساءة لجده. وتابع الحفيد: أن جده تردد بعد انتهاء تصوير مشاهده فى فيلم "لورانس العرب" إلى حانات الكحول، ليتوجها من بعدها فى أحد فنادق الدعارة مع فتيات كان يحضرهن مخرج العمل ديفيد لين بنفسه. وأضاف: "لم أكن أحب الاستماع إلى جدى وهو يروى لى قصصًا عن الحياة الجنسية الخاصة به، لكنه كان دائمًا منفتحًا جدًا عندما يتعلق الأمر بهذا الشأن". ومن بين التصريحات الجريئة أيضا التى كشف عنها حفيد عمر الشريف أن له ميول جنسية والتى وصلت إلى حد طلب يد الفنان البريطاني سام سميث وهو ما أثار حالة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعى العربية. فبعد أن نال الفنان البريطاني سام سميث، جائزة الأوسكار عن أفضل أغنية، أعلن عمر جونيور على الملأ حبه لـ سميث، ولم يتوقف فقط عند هذا الحد، بل طلب يده للزواج، وكتب في تغريدة: "سام سميث أنت رجلي. أحبك. تزوجني". وتعرض حفيد عمر الشريف الى هجوم شرس عربيا حتى أنه فكر فى الانتحار يوما ما بسبب هذا الأمر ولكنه تراجع عن هذا القرار فضلا عن أنه يخاف العودة إلى مصر حتى لا يتم إلقاء القبض عليه بتهم نشر الفسق والفجور. وقد شن حفيد عمر الشريف، هجومًا عنيفًا على شركة "ديزني" من خلال حسابه على موقع التواصل تويتر، بسبب دور مثلى جنسيا وكتب قائلًا: "سيلعب دور مثلى الجنس رجل أبيض مستقيم وهذه صور نمطية، هذا فشل.. يجب أن تغرق هذه السفينة". ومن المعروف أن حفيد عمر الشريف نصفه مصرى والنصف الآخر يهودى.



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