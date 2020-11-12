السيمفونى يعزف روميو وجولييت بقيادة فراج فى الأوبرا

يقدم أوركسترا القاهرة السيمفونى فى الثامنة مساء السبت ١٤ نوفمبر بالمسرح الكبير حفلا بقيادة المايسترو أحمد فراج ومشاركة عازف الڤيولينه عبادة أحمد. يتضمن البرنامج مجموعة من أشهر الأعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين منها كونشيرتو الڤيولينه رقم ١ ومتتابعة روميو وچولييت لبروكوفيڤ، وافتتاحيه (روميو وچولييت) لتشايكوڤيسكى. يذكر أن رائعة الكاتب الإنجليزى وليم شيكسبير روميو وجولييت تعد أحد المصادر المميزة لمختلف أشكال الإبداع وتحكى قصة حب بين شاب وفتاة فرقهما خلاف العائلات.

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