نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:
وجه الفنان محمود حجازي رسالة جديدة لزوجته عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام
كشفت الفنانة سوسن بدر عن تاريخ ميلادها الحقيقي الذي يوافق 12 نوفمبر وليس 25 سبتمبر، وذلك عبر حسابها االرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
وجهت الفنانة لقاء الخميسي رسالة جديدة عبر خاصية الستوري بخصوص فيروس كورونا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".
هنأ كريستانو رونالدو لاعب يوفنتوس ومنتخب البرتغال ابنته بمناسبة عيد ميلادها .
هنأت الفنانة إليسا الفنانة مايا دياب بمناسبة عيد ميلادها.
على مدار 6 حلقات شاهدنا مسلسل ما وراء الطبيعة المُستوحى من سلسلة روايات الرعب للكاتب الدكتور أحمد خالد توفيق .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا.. سوسن بدر تكشف عن تاريخ ميلادها الحقيقي... كريستانو رونالدو يحتفل بعيد ميلاد ابنته... لقاء الخميسي توجه رسا... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.