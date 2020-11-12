أحمد سعد يروج لـ أغنية "يا بخته" مع أمير الغناء العربى

وذلك عن طريق نشر مقطع فيديو لهما من كواليس تسجيل الأغنية وكتب عليها "استنو اغنيتي الجديدة #يابخته مع امير الغناء العربى #هاني_شاكر خلال أيام على قناتي الرسمية على اليوتيوب".
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والجدير بالذكر أنه قد أجلت محكمة أسرة سيدي جابر بالإسكندرية، اليوم الأحد، الدعوى التي تحمل رقم 1939 لسنة 2019، التي أقامتها الفنانة سمية الخشاب ضد طليقها الفنان أحمد سعد، لإلزامه بدفع النفقة والعدة، إلى جلسة 18 يوليو المقبل، وذلك لعدم حضور طرفي الدعوى لجلسة التحقيق.
كانت الفنانة سمية الخشاب تقدمت بدعوى قضائية تحمل رقم 1939 لسنة 2019 ضد الفنان أحمد سعد بمحكمة الأسرة بالإسكندرية بمحل سكنها ببطاقة الرقم القومى تطالب فيها بالنفقة ومشتقاتها المالية خلال فترة زواجها من الفنان أحمد سعد وتضررها ماديا ونفسيا.
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