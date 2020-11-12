الجميلة والوحش وعلاء الدين على مسرح الجمهورية

مختارات غنائية من اشهر أفلام ديزني العالمية والاوبرات الكلاسيكية تقدمها فرقة اوبرا القاهرة في حفلين متتالين تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة إيمان مصطفي بمصاحبة أوركسترا الوتري بقيادة المايسترو محمد سعد باشا ومشاركة عازف البيانو جورج مارتن ومن إخراج عبدالله سعد.

ويصاحبها تابلوهات حركية لعارضين من فرقة باليه أوبرا القاهرة تصميم وتدريب محمد حامد وذلك في الثامنة مساء السبت والاحد ١٤ و ١٥ نوفمبر علي مسرح الجمهورية منها الجميلة والوحش، علاء الدين، ماري بوبينز، اناستازيا ، فروزين ، زواج فيجارو، الحفل التنكري ، لابوهيم ، دون جيوفاني والارملة الطروب وغيرها أداء كل من ايمان مصطفي – رضا الوكيل- تحية شمس الدين- وليد كريم- مصطفي محمد- جولي فيظي- عبد الوهاب السيد- جاكلين رفيق -عماد عادل- انجي محسن.

وداليا فاروق- جيهان فايد- عزت غانم- الهامي أمين- تامر توفيق- ليلي ابراهيم- ابراهيم ناجي- نورستا المرغني- أسامة علي- أسامة جمال- برهان الدين فاروق - نسرين رشدي – ماهيتاب نادر – رؤي حسام.

يذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1964 وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاءها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالى باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.