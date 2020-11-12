اليوم.. حفل توزيع جوائز مهرجان الإسكندرية لدول البحر المتوسط

يقام اليوم حفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط في دورته الـ 36 والمهداة إلى الفنان عزت العلايلي.
ويشهد حفل الختام توزيع جوائز المهرجان بحضور عدد من النجوم منهم عزت العلايلي وصلاح عبد الله وإيناس الدغيدي.
وكانت قررت إدارة المهرجان إلغاء حفل الافتتاح نظرا للظروف الطارئة والخاصة بحالة الجو وهطول الأمطار بغزارة فضلا عن حرص المهرجان على عدم إقامة الحفل في مكان مغلق طبقا للإجراءات الاحترازية التى أعلن عنها رئيس الوزراء.
وكرم المهرجان عددا من الفنانين والمبدعين ولعل من أبرزهم صلاح عبد الله وعزت العلايلي وإيناس الدغيدي ومدير التصوير محسن أحمد والفنانة رغدة التي أعلنت عن عدم حضورها المهرجان نظرا لعدم تواجدها في مصر.
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