حسين فهمي يتحدث بصراحة عن زيجاته المتعددة وذكريات طفولته مع وفاء الكيلاني

الفنان حسين فهمي يكشف غدا ـ الجمعة ـ عن أسرار حياته الشخصية ويتحدث بصراحة عن زيجاته المتعددة، بصحبة الإعلامية وفاء الكيلاني، حيث يحل النجم المصري ضيفاً على برنامج "السيرة" الذي تقدمه الكيلاني، وتعرضه قناة أبوظبي التابعة لشبكة قنوات تلفزيون أبوظبي مساء يوم الغد الجمعة في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات (10:00 بتوقيت السعودية).

وبحسب ما جاء في بيان رسمي فإن "الدنجوان" حسين فهمي ينقل المشاهدين خلال الحلقة عبر مختلف المحطات البارزة في مسيرته المتنوعة وحياته الشخصية وعلاقته بوالديه، كما عاد في حواره إلى بداياته وذكريات طفولته وزيجاته المتعددة، حيث يكشف فيها عن العديد من الأمور لأول مرة في حياته.

وتلعب وفاء الكيلاني من خلال برنامج السيرة الذي بدأ عرضه مطلع شهر أكتوبر الماضي، دور صاحبة دار النشر، وتقوم بإجراء الحوار مع ضيوفها عن المحطات التي مروا بها في حياتهم، سواء الفنية أو الشخصية، حيث تقوم بتحويل هذه القصص إلى كتاب السيرة الذاتية. واستضافت الكيلاني في البرنامج العديد من نجوم الشاشة العربية وذلك لسرد قصص حياتهم أو بعض المواقف التي تعرضوا لها في قالب ترفيهي ممتع، منهم أحمد السقا، ويسرا ونيللي كريم، وهاني شاكر.

وتوفر قناة أبوظبي محتواها للجمهور عبر موقعها الالكتروني إلى جانب خدمة البث المباشر التي تتيح للجمهور متابعة جميع البرامج والمسلسلات وخدمة "Catch up"، إلى جانب تطبيق "ADTV" المتوافر عبر منصات "آندرويد تي في" و"آبل تي في" و"آبل ستور" و"جوجل بلاي".. وأجرت أبوظبي للإعلام مطلع العام نقلة نوعية جديدة لمختلف العلامات التجارية التابعة لها على المنصات الرقمية، بما في ذلك تحديثات شاملة لكافة المواقع الإلكترونية لعلاماتها، كما أطلقت منصات وتطبيقات رقمية جديدة تضم أحدث التقنيات من بث مباشر وخدمات إعادة مشاهدة، وإدماج تقنيات مثل "أليكسا" و"بريس ريدير".