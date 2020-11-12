شيرين عبد الوهاب تحسم طبيعة علاقتها بزوجها وتعلق على تناول مسلسل "لؤلؤ" سيرة حياتها

شيرين عبد الوهاب اضطرت مجدداً الى الخروج عن صمتها للمرة الثانية خلال أيام لحسم ما يتم تداوله عن خلاف بينها وبين زوجها الفنان المصري ​حسام حبيب​ بعد أن إكتشفت نصبه وإحتياله عليها، كما ألحقت ردها ببيان آخر حول علاقتها بمسلسل "لؤلؤ" حيث يروج بأنه مستوحى من قصة حياتها ..فماذا قالت؟.

شيرين عبد الوهاب تحسم طبيعة علاقتها بزوجها

النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب إرتأت للمرة الثانية وفي أيام قليلة الرد على ما يتم تناقله عن طلبها الطلاق بسبب خلافات مع زوجها جراء سرقته أموال من حساباتها المصرفية، لتنفي شيرين هذا الأمر نفياً قاطعاً في بيان رسمي لها اكدت فيه بأن زوجها لا علاقة له ابداً بشؤونها المالية.

وجاء في بيان شيرين عبد الوهاب:"تؤكد الفنانة شيرين عبد الوهاب أن علاقتها بزوجها الفنان حسام حبيب كزوجة لم تختلط أبدًا بمعاملات المالية، وكان دوره، ومازال، تبادل الرأي في المسائل الفنية التي تخصهما".

وكانت شيرين عبد الوهاب وفي أول تعليق لها على خلافاتها مع زوجها بسبب ما يروج عن سرقته لأموالها كتبت تغريدة على تويتر قبل يومين قالت فيها :" السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إحنا بألف خير" من دون أن تتحدث عن تفاصيل أكثر.

وسبق وأن لاحقت شائعات الطلاق الثنائي هذا العام أكثر من مرة وآخرها في شهر يونيو الماضي حيث قيل إنهما تشاجرا إلا أن المطربة شيرين عبد الوهاب ردت على الشائعات بنشر أول صورة لها مع حسام حبيب على حسابها بتويتر، وشاركت الجمهور لحظة رومانسية لهما في منزلهما وعلقت قائلة: "زي مانتوا شايفين، مبنبطلش خناق"، وسخرت بتعليقها من الشائعات المتداولة حول مشاجرتهما، وتغزلت به قائلة: "حبه جنة".

شيرين عبد الوهاب تنفي علاقتها بمسلسل "لؤلؤ"

على صعيد فني، بدت شيرين عبد الوهاب مستاءة جداً من ربط اسمها وقصة حياتها بالمسلسل الجديد الذي تلعب بطولته الممثلة المصرية مي عمر تحت عنوان "لؤلؤ" حيث يتم التداول بأن قصته مستوحاة من قصة المطربة شيرين عبد الوهاب.

شيرين نفت كل هذه الأخبار مؤكدة بأن قصة العمل لا ترتبط بص حياتها كما هو رائج بين حسابات السوشيال ميديا وبعض المواقع الإلكتروني مشددة على أنها ما تزال في أوج عطائها الفني ولن تسمح بالمتاجرة بإسمها.

وقالت في بيانها :"تنفي الفنانة شيرين عبد الوهاب، أنها صرحت بعمل أي مسلسل تليفزيوني عن سيرتها، وأن ما يتردد من ربط بينها وبين أي مسلسل عنها مجرد من الصحة.

وتابعت :"وتؤكد الفنانة أنها مازالت في أوج عطائها الفني حيث لا يجب أن تتحدث عنه حاليًا، إلا أغانيها، كما تؤكد أنها لن تسمح بالإتجار باسمها تحت أي مسمى".

شيرين عبد الوهاب ومن خلال مستشارها القانوني حذرت من عواقب استباحة اسم الفنانة للترويج لمسلسل يسعى صناعه إلى الدعاية له بممارسة يعاقب عليها القانون، وهي الاعلان بما هو كاذب بما يستوجب المساءلة القانونية.