إسلام إبراهيم لـ"دوت الخليج":فخور بوقوفي أمام النجم يحيى الفخراني في موسم رمضان 2021

إسلام إبراهيم الفنان المصري خطف الأنظار إليه بشدة خلال الفترة الماضية وحقق نجاحا كبيرا بعد مشاركته في أكثر من عمل درامي والتي كان آخرها مسلسل "بـ100 وش"، ويشارك إسلام إبراهيم خلال الفترة الحالية في أحد الأعمال الدرامية الجديدة مع الفنان الكبير يحيى الفخراني.

إسلام إبراهيم يبدأ تصوير مسلسل "نجيب زاهي زركش" مع يحيى الفخراني

إسلام إبراهيم أكد في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" بعد عودته من مهرجان الجونة السينمائي الذي أقيم في شهر أكتوبر الماضي عن بداية تصوير دوره في مسلسل "نجيب زاهي زركش" مع الفنان يحيى الفخراني والذي من المقرر عرضه في رمضان 2021، وأكد على سعادته بالمشاركة في العمل الذي يعد هو الأول له مع الفنان المصري الكبير فقال: "بدأت بالفعل تصوير دوري في المسلسل خلال الفترة الماضية، والتصوير مستمر حتى الآن وسعيد بالتجربة التي اعتبرها مهمة في حياتي ومصدر فخر بسبب وقوفي أمام نجم كبير مثل الفنان يحيى الفخراني"، ويشارك في بطولة مسلسل "نجيب زاهي زركش" كل من هالة فاخر، أنوشكا، وشيرين، وأحمد خالد صالح، ورنا رئيس والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج شادي الفخراني.

مصير مسلسل "بيضة دهب" للفنان إسلام إبراهيم

إسلام إبراهيم تحدث كذلك عن مصير مسلسله الدرامي "بيضة دهب" الذي يعد من أولى الأعمال الدرامية التي يقدمها كبطل أول، حيث أكد أنه لا يزال لم يتم تحديد موعد نهائي لعرض المسلسل بسبب المنصة الجديدة التي سوف ينطلق من خلالها فقال: "المنصة التي من المفترض أن ينطلق العمل من خلالها لا تزال حتى الآن لم تحدد موعدا لإنطلاقها، ولذلك مع افتتاح المنصة الجديدة سوف يتم تحديد موعد عرض مسلسل (بيضة دهب) إن شاء الله"، ويشارك في بطولة المسلسل كل من الفنان سامي مغاوري، وهنادي مهنا، ونانسي صلاح، وصلاح عبدالله، ومحمد جمعة، والعمل من تأليف إسلام إبراهيم، وإبراهيم ربيع، وإخراج مصطفى فكري.

أبرز أعمال الفنان إسلام إبراهيم

إسلام إبراهيم ينتظر خلال الاسابيع القادمة عرض فيلم "ساعة شيطان" الذي يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم ومن المقرر أن يعرض العمل في رأس السنة، ومن أهم النجوم المشاركين فيه الفنان باسم سمرة، محمد عز، ومصطفى أبو سريع، مي القاضي، والعمل من تأليف أحمد عبد الفتاح عثمان، وإخراج إبرام نشأت، و يذكر أن الفنان إسلام إبراهيم قد شارك في رمضان الماضي في مسلسل "بـ100 وش" وحقق نجاحا كبيرا، كما شارك خلال السنوات الماضية في العديد من الأعمال الناجحة منها مسلسل "ابن أصول" مع الفنان حمادة هلال، و"الوصية" مع كل من الفنان اكرم حسني، وأحمد أمين.