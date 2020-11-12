تفاصيل عرض فيلم "كويت مراكش كويت" في قاعات السينما بدول الخليج

محمد عاشور الفنان الكويتي كشف خلال الساعات الماضية عن موعد عرض أحدث الأفلام السينمائية الخليجية والتي سوف يتم طرحها في قاعات السينما في الفترة القادمة وهو فيلم "كويت مراكش كويت"، والذي يشارك في بطولته مجموعة من النجوم.

موعد عرض فيلم "كويت مراكش كويت" في السعودية

محمد عاشور نشر عبر حسابه على "انستجرام" الصورة الدعائية الأولى للفيلم الكويتي "كويت مراكش كويت" حيث أكد من خلالها على اقتراب موعد عرض الفيلم وأنه من المقرر أن يتم عرضه خلال الشهر الجاري وتحديدا يوم الخميس 19 نوفمبر، وسوف يتم طرح الفيلم الجديد في جميع قاعات السينما في المملكة العربية السعودية وكذلك دول الخليج، وقد علق محمد عاشور على الصورة التي نشرها قائلا: "من ١٩ / ١١ / ٢٠٢٠ في سينمات السعودية و باقي دول الخليج العربي فيلم (كويت مراكش كويت)".

A post shared by (@ashour92) on Nov 11, 2020 at 11:07am PST

تفاصيل فيلم "كويت مراكش كويت" لأحمد العونان ومحمد عاشور

"كويت مراكش كويت" فيلم يشارك في بطولته مجموعة من النجوم من أبرزهم الفنان الكويتي أحمد العونان الذي شارك خلال الفترة الماضية في العديد من الأعمال السينمائية والدرامية، ويشارك كذلك في بطولة الفيلم كل من الفنان سلطان الفرج، ومحمد عاشور، وزهير الزهراوي، والفنانة المغربية فرح زرويل، والعمل من تأليف وإخراج علي هاشم الموسوي، وتدور قصة فيلم "كويت مراكش كويت" في إطار كوميدي، حيث يقوم مجموعة من الأصدقاء بالذهاب إلى المغرب من أجل تنفيذ مشروع هناك، وعند وصولهم وبداية تنفيذ خطتهم يواجهون العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية التي تقف في طريقهم وتمنعهم من تحقيق الهدف الذي وصلوا إلى المغرب من أجله.

"كويت مراكش كويت" ثاني الأفلام بقاعات السينما بالسعودية هذا الشهر

"كويت مراكش كويت" يعتبر هو الفيلم الخليجي الثاني الذي يعرض في قاعات السينما بالسعودية خلال شهر نوفمبر الجاري بعدما تم عرض فيلم " 1 2 3 أكشن" للفنانة ميساء مغربي خلال الأيام الماضية وقد شهد حضور العرض الأول للفيلم تواجد كبير من أبطاله، وتدور قصة فيلم "1 2 3 أكشن" حول تفاصيل ما يحدث خلف الكاميرا وحياة فريق عمل أحد الأفلام والمعاناة الخاصة بالوجوه الشابة، وينتمي العمل لنوعية الأعمال الكوميدية، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، ومن أبرزهم ميساء مغربي وزياد بن نحيت، وماجد مطرب فواز، ودايلر، وركان بن عبدالواحد، وخالد يسلم، وركان بو خالد، وفي فؤاد، ونور الدين اليوسف، والعمل من إخراج شادي الرملي.