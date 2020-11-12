وصلة غزل من عباس النوري لزوجته بعد جدل انفصالهما..صور

عباس النوري غازل زوجته الكاتبة عنود الخالد بنشر العديد من الصور التي جمعتهما خلال الفترة الماضية في خطوة اعتبرها البعض تؤكد على قوة علاقتهما، بعد الجدل الذي أثير عن انفصالهما.

عباس النوري عن عنود الخالد: "تساعدني بكل شيء"

عباس النوري نشر عبر حسابه على "انستجرام" مجموعة صور تجمعه بزوجته الكاتبة عنود الخالد في كواليس مسلسل "حارة القبة" الذي بدأ عباس النوري تصويره خلال الفترة الماضية، الفنان السوري كشف من خلال الصور عن علاقته القوية بزوجته عنود الخالد، وأشاد كذلك بمساندتها له ووقوفها معه في كل الخطوات التي قام بها خلال رحلة زواج استمرت ما يقارب من 31 عاما، وقد علق عباس النوري على الصور لتي نشرها فكتب: "لقطات من كواليس (حارة القبة) مع زوجتي التي تقف معي وتساعدني بكل شيء، ولقطات من زيارة لقلعة الحصن قرب مكان التصوير".

جدل انفصال الفنان عباس النوري وزوجته عنود الخالد

عباس النوري والكاتبة عنود الخالد قد أثير جدلا واسعا حول علاقتهما خلال الفترة الماضية حيث تناقلت وسائل الإعلام خبر انفصالهما في شهر يوليو الماضي، وذلك بعد نشر الكاتبة عنود الخالد منشور عبر حسابها على "فيس بوك" قالت فيه: "لقد كانت رحلة واحد وثلاثون عاماً جميلة مليئة بالانجاز والنجاح والسعادة، لكن لكل شيء نهاية ورحلتنا الجميلة معاً إنتهت"، لكن الكاتبة السورية نفت ذلك بعد فترة قصيرة من تداول الخبر، وأكدت أن لا صحة لانفصالها عن الفنان السوري الكبير، وأن هاتفها قد سرق وبعد ذلك نشر خبر الطلاق، وأكدت أنها استرجعت حسابها بالفعل، وقد رزق عباس النوري من زوجته عنود الخالد بثلاثة أبناء هم رنيم، وميار، وريبال.

تفاصيل أحدث أعمال الفنان عباس النوري "حارة القبة"

عباس النوري بدأ تصوير مسلسل "حارة القبة" الذي يشارك في بطولته مع مجموعة كبيرة من نجوم سوريا خلال الأسابيع الماضية، ويشارك في بطولته كل من الفنانة سلافة معمار، وصباح الجزائري، وفادي صبيح، ونادين تحسين بيك، وخالد القيش، والعمل من تأليف أسامة كوكش، وإخراج رشا شربتجي، وكان الفنان عباس النوري قد شارك في الفترة الماضية بأكثر من عمل درامي كان آخرها مسلسل "شارع شيكاغو" والذي تسبب في جدل واسع بسبب فكرته، وشارك في بطولة المسلسل كل من سلاف فواخرجي، ومهيار خضور، وأمل عرفة، وجوان الخضر، وائل رمضان، والعمل من تأليف وإخراج محمد عبد العزيز.