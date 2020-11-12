بكلمات مؤثرة.. رانيا محمود ياسين تحيي ذكرى محمود عبدالعزيز بصورة مع والدها

أحيت الفنانة رانيا محمود ياسين الذكرى الرابعة لوفاة النجم محمود عبدالعزيز، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

ونشرت"رانيا ياسين" صورة لوالدها الراحل الفنان محمود ياسين برفقة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، وعلقت عليها قائلة:" هكذا أنتم في الجنة الآن بإذن الله، الله يرحمكم ويغفر لكم ويسعدكم في جنات النعيم يارب كما أسعدتم الناس بفنكم الراقي،اللهم اجعلهم ممن قلت فيهم فرحين بما آتاهم الله من فضله.



وتابعت "أبي الغالي، اونكل محمود عبدالعزيز التي تحل ذكراه الرابعة في جنات النعيم"، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيه عبر التعليقات، ودعوا لهما بالرحمة".



يذكر أن الساحر محمود عبدالعزيز قد توفى في 12 من نوفمبر عام 2016، عن عمر يناهز الـ 70 عامًا، بعد صراع مع المرض.



يشار الى ان الفنان محمود ياسين توفي بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها عشرات الأدوار الخالدة، سواء في السينما او التلفزيون والمسرح.



وشارك محمود ياسين فى عدد كبير من الأعمال التاريخية والدينية لتمكنه من اللغة العربية، ولتميزه بصوت رخيم وأداء راق تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية.



محمود ياسين متزوج من الفنانة شهيرة، وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل محمد رياض.

