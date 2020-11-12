فى ذكرى ميلاد ملكة الإغراء.. اِعرف الاسم الحقيقى لـ هند رستم

يوافق اليوم الخميس 12 من نوفمبر ، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة هند رستم.

كثيرا لم يعرف الاسم الحقيقى للفنانة هند رستم، فهى بشهادة الميلاد ناريمان حسين مراد، ولكن اشتهرت باسم هند رستم والتى تلقب بـ" ملكة الاغراء " او " مارلين مونرو الشرق".

تعتبر الفنانة هند رستم من اهم الممثلات فى العصر الذهبى للسنيما المصرية ، حيث قامت بالمشاركة فى اهم الاعمال التى نجحت نجاحا كبيرا مثل ، الحب الخالد ، ثلاث لصوص ، ازهار واشواك ، اللقاء الاخير ، حب فى الظلام.

وكانت آخر أعمال الفنانة هند رستم فيلم "حياتى عذاب"، والذي عرض في عام ١٩٧٩، لتقرر بعدها اعتزال الفن، حيث جاء القرار حسبما أكد أيمن الحكيم الذي قام بكتابة مذكراتها، بسبب عدم احترام مواعيد التصوير فى أحد الأعمال الفنية التى شاركت فيها.

كما تزوجت هند رستم مرتين، الأولى من المخرج حسن رضا وأنجبت منه ابنتها "بسنت" لكنها انفصلت عنه بعد ذلك، وتزوجت من الدكتور محمد فياض، وبعد زواجها منه اعتزلت الفن وتفرغت للاهتمام به وابنتها بسنت، حتى انها قررت الاعتزال في ذروة نجاحها، من أجل زوجها الذي قدّرها واحتواها.