في عيد ميلاد ان هاثاواي .. عمرها وثروتها وعلاقتها بـ ويليم شكسبير

تحتفل اليوم النجمة العالمية انا هاثاواي بعيد ميلادها الـ 38، فهي من مواليد ولاية نيويورك الامريكية من منطقة بروكلين.

ورغم انها حققت شهرة كبيرة ونجاحات في عمر مبكر الا انها عانت من الاكتئاب المزمن والقلق لفترات طويلة في حياتها، وكانت انطلاقتها الحقيقية من فيلم The Princess Diaries عام 2001.

ومن اهم اعمالها السينمائية فيلم Devil Wears Prada الذي جمعها بالنجمة العالمية ميريل ستريب، وهو الفيلم الذي أحدث نقلة في مشوارها السينمائي.

وحازت انا هاثاواي على جائزة افضل ممثلة دور ثان في الاوسكار عام 2013 عن فيلمها Les Miserables و رشحت للجائزة افضل ممثبة عن فيلمها Rachel getting married.

وتمتلك انا هاثاواي ثروة تبلغ 35 مليون دولار امريكي،وما لا يعرفه الكثيرين عنها انها كانت تتبع حمية غذائية النباتية لسنوات طويلة،وهي ايضا تحمل نفس أسم زوجة الاديب العالمي وليام شكسبير.