بإطلالة كاجوال.. ميرهان حسين تبرز أناقتها عبر إنستجرام

نشرت الفنانة ميرهان حسين صورًا جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت ميرهان حسين في الصورة داخل أحد المحال بإطلالة كاجوال جذابة حيث ارتدت بنطلون جينز أنيقت وسترة باللون الرمادى وتركت شعرها الأسود الطويل منسدلا علي كتفيها.

أحدث أعمال ميرهان حسين مسلسل ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميرهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي الشامي، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب.

وتدور أحداث مسلسل "قيد عائلي" حول فكرة الصراع بين شقيقين "فضل وكامل" ولكل واحد من الشقيقين منطقة في الصراع.



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