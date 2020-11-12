في ذكراها.. تسجيل نادر لـ هند رستم عن اعتزالها وزواجها

تحل اليوم الخميس ١٢ نوفمبر ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة الراحلة هند رستم، ولذلك نقوم بنشر مقطع من أحد أحاديثها مع الصحفي الراحل يوسف خليفة. وتحدثت هند رستم في المقطع عن السبب الحقيقي وراء اعتزالها للفن، وعن تأثير زوجها الدكتور الراحل محمد فياض في هذا القرار، والسبب وراء مشاركتها في عمل من إخراج الفنان حسن يوسف في بدايته كمخرج بفيلم "الجبان والحب" عام ١٩٧٥. ولدت هند رستم في حي محرم بيك وكان والدها ضابط شرطة، حيث ولدت لعائلة أرستقراطية مصرية تركية من أب تركي وأم مصرية، وقدمت أكثر من 74 فيلمًا سينمائيًا. الجدير بالذكر أن الفنانة هند رستم رحلت عن عالمنا يوم ٨ أغسطس عام 2011 عن عمر يناهز 79عاما.

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