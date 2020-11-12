من أمام منزلها.. شيري عادل تخطف أنظار متابعيها في أحدث إطلالة

نشرت شيري عادل، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة تبرز جمالها. وظهرت شيري عادل، وهي تجلس أمام منزلها ببلوزة أنيقة وبدي كت باللون الأبيض، ونسقت معه ببنطلون جينز الذي ببرز جمالها ورشاقتها وانتعلت حذاءً رياضيا باللون الابيض.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت شيري عادل في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها، وشعر بني طويل بطريقة الكيرلي الطبيعي. يذكر أن آخر أعمال شيري عادل مسلسل "إلا أنا"، بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، ويتم حاليًا تصوير الحكاية الثالثة وهي "أمل حياتي" بطولة حنان مطاوع، كما تم الاستعداد للخامسة بعنوان"لازم أعيش" بطولة جميلة عوض، والسادسة "ضى القمر" بطولة كندة علوش.

كما ظهرت شيري عادل، في إحدى حلقات مسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الثاني.



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