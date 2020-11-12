أخبار الفن| تعرف على أهم أعمال الفنان محمود عبد العزيز.. هنا الزاهد توجه رسالة لـ أحمد أمين

نشر "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها من خلال التقرير الآتى:

قامت الاعلامية بوسى شلبى ، بزيارة قبر الفنان الراحل محمود عبد العزيز اليوم ، وذلك لتيحى الذكرى الرابعة لوفاته.

روج الفنان أحمد سعد عن أغنيته الجديدة بصحبة نقيب المهن الموسيقية الفنان هانى شاكر، وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

نشر الفنان أحمد الفيشاوي، صورة جديدة له برفقة زوجته من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

عبّرت الفنانة رنا رئيس عن سعادتها بالعمل مع الفنانة غادة عبد الرازق في مسلسل "سلطانة المعز"، الذي عُرض في رمضان الماضي 2020.

يوافق اليوم الخميس 12 من نوفمبر ، الذكرى الرابعة لوفاة الفنان الكبير محمود عبد العزيز .

هنأت الفنانة هنا الزاهد، الفنان احمد امين على مسلسل ما وراء الطبيعة الذى نجح نجاحا كبيرا فى أول عرض له على شبكة نتفلكيس، وذلك عبر خاصية الستورى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".