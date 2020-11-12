حزن وبكاء مي عز الدين في مشهد وفاة والدها بـ "خيط حرير" يدمي القلوب

ردود فعل كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، أحدثتها الفنانة مي عز الدين عقب حلقة "خيط حرير" ومشهد وفاة والدها خلال أحداث المسلسل، وذلك من خلال الأغنية التى تم تقديمها مع المشاهد المؤثرة والتي تفاعل معها الجمهور.
أغنية "ناقصني أمان" من كلمات الشاعر أحمد شكري، وألحان مصطفي شكري، وتوزيع موسيقي أحمد أمين، وقامت بغنائها المطربة الشابة نورهان المرشدي.
وتقوم قناة ON بإذاعة حلقات مجمعة مساء اليوم الخميس، في الساعة الساعة السابعة، حيث سيتم عرض من الحلقة الرابعة وحتي الثامنة، وسيتم إعادة الحلقات المجمعة يوم السبت عبر قناة On Drama في الساعة الثانية ظهرًا.
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العمل من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.
مسلسل "خيط حرير" تدور أحداثه فى 35 حلقة، في جو من الإثارة والتشويق ويذاع الساعة 7.45 مساء على قناة ON ويعاد الساعة 1.30 صباحًا، و1 ظهرًا، بينما يعرض على قناة On Drama الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 5 صباحًا، و3 عصرًا.
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