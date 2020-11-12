تفاصيل أحدث حلقات The Voice Senior.. صور

شهدت حلقة الامس من برنامج "The Voice Senior" العديد من التطورات.
وفي ثاني حلقات المرحلة نصف النهائية التي أتاحت اكتشاف المزيد من الكنوز الفنية ضمن برنامج "The Voice Senior" على "MBC مصر".
وأيضا:
كان على نجوى كرم وسميرة سعيد اختيار صوتين من أربعة أصوات انتقلوا معهن إلى هذه المرحلة، لينافسون بالتالي في الحلقة الختامية على اللقب خلال الأسبوع المقبل.
وأكمل هؤلاء التدريبات مع المدرّب الموسيقي محمد أبو الخير، قبل أن تدق لحظة الحقيقة وتنقل نجوى كرم معها عبد الرحيم الصويري وفيصل الحلاق، بينما اختارت سميرة سعيد أن تنافس في التحدي الختامي بكل من صفوان عابد وسعاد حسن.
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