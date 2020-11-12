منقوش.. شاهد| شذى حسون تبرز رشاقتها بهذا الفستان

شاركت الفنانة العراقية شذى حسون ، متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، صورة جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت شذى حسون فى الصورة، بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستانا قصيرا، وذا أكمام واتسم التصميم بأنه جمع بين اللون الاخضر المنقوش بالورد.



كما تميز فستان شذى حسون بأنه كشف عن قوامها الممشوق و المثالي، وأكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات العصرية ونظارة شمس ذات إطار وعدسات باللون البني المتناسق مع لون بشرتها نالت إعجاب متابعيها.



وبدت شذى حسون فى الصور بخصلات شعرها البنى الفاتح و الانسيابى المنسدل على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التى ارتكزت على الألوان الهادئة.



يذكر ان آخر أعمال شذى حسون الفنية، كليب يحمل اسم "الله الله من عيونك" وهو باللهجة المغربية، وتم طرحه عبر تطبيق ديزر للموسيقى، ويوتيوب.



وطرحت أيضًا أغنية أخرى قبل هذا الكليب، حملت اسم "أحسك أمي"، عبر تطبيق ديزر للموسيقى، ويوتيوب.

