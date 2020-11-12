يعرض الفيلم الوثائقي المصري جان دارك مصرية للمخرجة إيمان كامل في الهيئة الملكية الأردنية للأفلام عبر صفحة الهيئة على فيسبوك يوم الجمعة 13 نوفمبر الساعة 7 مساءً بتوقيت الأردن (توقيت غرينتش -2)، وسيكون العرض متاحًا بالمجان، ضمن سلسلة من العروض تقيمها الهيئة على شبكة الإنترنت في الفترة الأخيرة.
كما نافس جان دارك مصرية على جائزة أفضل فيلم في مسابقة برنامج 6 Plaza لأفلام الدول النامية ضمن مهرجان أوراسيا السينمائي الدولي في العاصمة الكازاخستانية أستانا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الوثائقي جان دارك مصرية في الهيئة الملكية الأردنية للأفلام الجمعة 13 نوفمبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.