بإطلالة كاجوال.. رانيا منصور تخطف الأنظار في دبي

شاركت الفنانة رانيا منصور، جمهورها صورا جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت رانيا منصور بإطلالة كاجوال فى دبي ترتدي سترة باللون الفوشيا وبنطالا أزرق وتركت شعرها القصير منسدلا على كتفيها واعتمدت علي الماكياج الذي يبرز ملامحها.



وتشارك رانيا منصور في مسلسل أسود فاتح وتدور أحداثه في إطار اجتماعي يناقش القضايا العصرية، بطولة نخبة من الفنانين من بينهم هيفاء وهبي، أحمد فهمي، عمر السعيد، رانيا منصور، فراس سعيد، شريف سلامة، صبري فواز، تأليف أمين جمال، ومن إخراج كريم العدل.



يذكر أن آخر أعمال رانيا منصور، مسلسل نصيبي وقسمتك في حكاية "بدلة جديدة" مع شريف سلامة.



الحكاية الرابعة من مسلسل "نصيبى وقسمتك" من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد جمعة، بطولة شريف سلامة ورانيا منصور وشقيقتها نورهان وسلوى عثمان.

