ليلى علوي تحيي ذكرى وفاة محمود عبد العزيز: ممثل صعب تكراره أو تقليده

أحيت الفنانة ليلي علوي الذكرى الرابعة لوفاة النجم الراحل محمود عبد العزيز، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ونشرت "ليلي علوي" مجموعة من الصور لها بصحبة الراحل محمود عبدالعزيز، وعلقت عليها قائلة: "ممثل صعب تكراره أو تقليده .. قادر على التماهي مع أي وكل شخصية بيقوم بيها .. صعب تصدق إن كوميديان السادة الرجال وسيداتي آنساتي والكيف والشقة من حق الزوجة العظيم هو نفس صاحب الدراما الموجعة في البريء أو العار أو التحفة الخالدة رأفت الهجان.

وتابعت "جزء كبير من تاريخ مصر هو فنانيها وهو مكانش فنان عادي هو كان فعلًا تاريخ ماشي على رجلين . قدم كل الالوان وأثر في كل فئات الجمهور وساب كنز من الأعمال اللي هانفضل كل مانشوفها نفتكره ونترحم عليه ونفتكر قد ايه كنا بنحبه وبنحترمه ، كل الدعوات بالراحة والرحمة للساحر محمود عبد العزيز في ذكرى رحيله الرابعة ."

يذكر أن الساحر محمود عبدالعزيز توفى في 12 من نوفمبر عام 2016، عم عمر يناهز الـ 70 عامًا، بعد صراع مع المرض.