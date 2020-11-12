كلاسيك.. خالد النبوي يتألق في أحدث إطلالة

شارك الفنان خالد النبوي جمهورية ومتابعيه بصورة جديدة له، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".
وظهر خالد النبوي بإطلالة كلاسيك وعلق عليها قائلا: "أنا ونفسي وأنا تحت السماء! ????" نالت إعجاب متابعيه.
من ناحية أخرى، نشر الفنان خالد النبوى صورة جديدة من كواليس فيلمه الجديد "قمر 14"، الذي تعاقد على بطولته مؤخرا والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.
كانت آخر أعمال النجم خالد النبوى الدرامية مسلسل "لما كنا صغيرين" الذى عُرض مؤخرًا ولاقى نجاحا كبيرا.
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