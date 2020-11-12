سمية الخشاب ترد على استبدالها بـ ياسمين رئيس في مسلسل موسى لـ محمد رمضان

أعرب الفنانة سمية الخشاب عن سعادتها بالتعاون مع الفنان محمد رمضان في مسلسل "موسى"، الذي يعرض في موسم رمضان 2021.

وأشارت سمية الخشاب في تصريحات لبرنامج "ET بالعربي" إلى أن المسلسل من بطولة محمد رمضان سيتضمن أحداثًا كثيرة في فترات زمنية مختلفة.

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وعن حقيقة وجودها ضمن طاقم عمل المسلسل بدلا من الفنانة ياسمين رئيس، قالت: معرفش صحة هذا الأمر من عدمه، وأنا بالنسبة لي لا يفرق معي هذا الأمر.

وأضافت سمية الخشاب: تواصلت هاتفيًا مع محمد رمضان، وهنأني بالانضمام إلى المسلسل.

يشار إلى أن محمد رمضان قرر الشروع في مسلسله “موسى”، بعدما قرر تأجيل تقديم مسلسل “الإمبراطور” الذي يروي سيرة الفنان الراحل، أحمد زكي، بسبب خلافات الورثة.