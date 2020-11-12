شاهد| تفاصيل أحدث عروض مسرح مصر قبل تقديمه.. غدا

وسط نجاح جماهيري مُمتد تعرض قناة "MBC مصر"، غدًا "الجمعة" في تمام الثامنة مساءً أحدث عروض "مسرح مصر"، حيث تعرض المسرحية الكوميدية "عام سعيد".

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تدور أحداث مسرحية "عام سعيد"، في إطار إجتماعي داخل أحد الفنادق، حيث يتنافس أصحاب الفندق على إرضاء النزلاء ظنا منهم أن من بيهم مُفتشين يتولوا تقييم مستوي الفندق بصورة كوميدية ساخرة، مما يفجر الكثير من المواقف الضاحكة.

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن.

بالإشتراك مع محمد انور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.

تُعرض مسرحية "عام سعيد" من عروض "مسرح مصر" على قناة "MBC مصر" الجمعه 13 نوفمبر 2020 الساعة 8:00 مساءً.