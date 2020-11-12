قائمة بجميع جوائز مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط في دورته ال36 والمهداه الي الفنان عزت العلايلي جوائز المهرجان.

وأيضا: واجتمعت لجنة تحكيم مسابقة الافلام الطويلة لدول البحر المتوسط بعد أن شاهدت الأفلام المشاركة وعددها 12 فيلما وبعد المناقشة قررت الآتى: 1. جائزة افضل فيلم - اليونان - فرنسا ( بارى) pari 2. جائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم ( نافذة على البحر ) اسبانيا window to the sea 3. جائزة يوسف شاهين افضل مخرج ( سيا ماك اعتمادى ) عن الفيلم اليونانى بارى 4. جائزة نجيب محفوظ افضل سيناريو ( نافذة على البحر ) اسبانيا ( لويس مويا ريجرادو) 5. جائزة عمر الشريف افضل ممثل ( ربيع جليم ) عن فيلم اللكمة ( المغرب ) 6. جائزة فاتن حمامة لأفضل ممثلة ( كارول سماحة ) عن فيلم بالصدفة مناصفة و (ايما سواريز )عن فيلم نافذة على البحر 7. جائزة القدس للإنجاز الفنى عن الفيلم السورى ( غيوم داكنة ) لانه يعبر عن معاناة ابطال الفيلم لظروف قاسية وحقيقية على ارض الواقع الان جسدها المخرج بشكل درامى جيد 8. جائزة كمال الملاخ للعمل الاول اخراج عن الفيلم اللبنانى ( مفقود ) 9. جائزة نور الشريف لأفضل فيلم عربى ( اللكمة ) المغرب مسابقة الافلام القصيرة لدول البحر المتوسط تنويه خاص لفيلم ( الشريط) البانيا تنوية خاص لبطل فيلم ( الحبر المطلق ) .... عز العرب الكغاط .... المغرب جائزة افضل فيلم فرنسا ...فيلم ( فنسنت قبل الظهيرة ) جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم الاسبانى ( شامل الفواتير )

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