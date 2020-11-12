بـ فيديو قصير.. سوار النجار تستعرض أنوثتها على إنستجرام

شاركت الفنانة سوار النجار، جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو قصيرا لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت سوار النجار بإطلالة أنيقة وجذابة ترتدي جمبسوت باللون الزهري، وتركت شعرها منسدلا بطريقة جذابة تليق بإطلالتها.

ووضعت سوار النجار لمسات هادئة من الميك اب المناسب لبشرتها، واعتمدت على الألوان الترابية الملائمة لبشرتها البرونزية، وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا مع أحمر شفاه باللون الأحمر.

وتستعد المطربة سوار النجار لطرح أغنيتين جديدتين خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من تسجيلهما ووضع اللمسات النهائية عليهما من كلمات وألحان عزيز الشافعي.

دخلت سوار النجار أول تجربة في السينما مع خلال فيلم "كلام جرايد" وكان شاركها البطولة كل من فتحي عبد الوهاب، علا غانم، ياسمين رئيس، ميرنا المهندس، لطفي لبيب، رجاء الجداوي، محمد سليمان وآخرون، والفيلم من إنتاج عام 2014، وتأليف لؤي السيد، وإخراج محمد سعيد.

ويتناول الفيلم الشائعات التي تطلقها الصحف حول الشخصيات الشهيرة، وما تتسبب فيه هذه الشائعات من مشكلات لهذه الشخصيات وعائلاتهم، وذلك من خلال مذيعة تقدم برنامجًا تليفزيونيا يسبب لها العديد من المشكلات بسبب الأخبار التي تذيعها.

يذكر أن سوار النجار مطربة تونسية درست الموسيقى في معهد الكونسرفتوار، وحققت النجاح بعد أن أصدرت ألبومها الأول بعنوان "ملامة فيك"، ثم قررت التواجد في مصر، وشاركت في عدة أعمال فنية ومنها: "بفعل فاعل، كلام جرائد".