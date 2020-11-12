بوسى تطرح أغنية أنا الدنيا على يوتيوب.. فيديو

أطلقت المطربة بوسى أحدث أعمالها الغنائية ممثلة فى أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "أنا الدنيا"، عبر موقع يوتيوب.



الأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان مصطفى حجاج، وتوزيع أحمد عادل وماستر هاني محروس، ومن إنتاج حمدي بدر.

كان آخر أعمال بوسي فيلم "أنت حبيبى وبس"، الذى عرض فى موسم الصيف الماضى بالسينما، وشارك في بطولته مجموعة من الفنانين منهم هالة فاخر، ومحمد محمود، ونيرمين ماهر، وأحمد حلاوة، والليثي، وصوفينار، وإيمان السيد.

وأعربت بوسى مؤخرا عن دهشتها وانزعاجها لما يحدث فى وسائل الاعلام والسوشيال ميديا من هجوم ضارٍ عليها، قائلة :"أنا مش مصدقة اللى بيحصل، خاصة أنى لم أقصر لحظة واحدة فى تقديم المساعدة والعون لوالدى، وكل طلباته مجابة على قدر ما استطيع وأكثر، وأرسلت له مبلغا من المال قبل حديثه لوسائل الاعلام بيومين"، وأضافت: "بكل أسف الناس ما بتصدق تلاقى كلام من هذا القبيل حتى يتعاطفون معه دون النظر الى الطرف الآخر أو معرفة الحقيقة".