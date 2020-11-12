سلاف فواخرجي تحيي ذكرى وفاة محمود عبد العزيز: رحل الساحر وبقي سحره

أحيت الفنانة السورية سلاف فواخرجي الذكرى الرابعة لوفاة النجم الراحل محمود عبد العزيز، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
ونشرت "سلاف فواخرجي" صورة لها بصحبة الراحل محمود عبدالعزيز، وعلقت عليها قائلة: "في ذكرى الرحيل ... رحل الساحر وبقي سحره ...محمود_عبدالعزيز #سلاف_فواخرجي".
يذكر أن الساحر محمود عبدالعزيز توفى في 12 من نوفمبر عام 2016، عم عمر يناهز الـ 70 عامًا، بعد صراع مع المرض.
كان احدث أعمال النجمة سلاف فواخرجي مسلسل "شارع شيكاغو" الذى تجسد فيه شخصية "ميرامار"، التي تعتبر المحرك الأساسي للأحداث، وتدور حول فترة عاشها الشعب السوري.
مسلسل "شارع شيكاغو"، شارك في بطولته إلى جانب فواخرجي، الفنان مهيار خضور وجوان خضر وآخرون، وهو من إخراج محمد عبد العزيز.
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