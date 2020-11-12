فيديو أغنية "يا بخته"..أول ديو يجمع هاني شاكر وأحمد سعد

هاني شاكر يستعد لطرح ديو غنائي جديد يجمعه لأول مرة مع الفنان المصري أحمد سعد، وذلك بعد أكثر من تجربة غنائية مهمة قدمها أمير الغناء العربي خلال الفترة الماضية كان آخرها أغنية "هتعدي" التي طرحها في شهر يونيو الماضي.

أحمد سعد يكشف عن ديو جديد يجمعه بالفنان هاني شاكر

أحمد سعد نشر عبر حسابه على "انستجرام" فيديو قصير من كواليس تسجيل الديو الذي يجمعه مع الفنان هاني شاكر والذي من المقرر أن يتم طرحه قريبا، الأغنية الجديدة تحمل عنوان "يا بخته"، ومن المقرر أن تصدر الأغنية خلال الأيام القادمة على القناة الرسمية للفنان أحمد سعد الذي طلب من متابعيه انتظار الديو الجديد فكتب تعليقا على الفيديو الذي نشره قائلا: "استنو أغنيتي الجديدة (يا بخته) مع أمير الغناء العربى هاني شاكر خلال أيام على قناتي الرسمية على اليوتيوب"، وقد بلغت عدد مشاهدات الفيديو بعد نشر الفنان أحمد سعد له ما يقارب من 25 ألف مشاهدة.

A post shared by (@ahmed_saad_official2018) on Nov 12, 2020 at 3:53am PST

تفاصيل ديو "يا بخته" لهاني شاكر وأحمد سعد

"يا بخته" ديو من كلمات الشاعر أحمد إبراهيم، وألحان أحمد سعد، وتوزيع محمود صبرى، و مهندس صوت أحمد جوده، وتقول كلمات الأغنية: "يا بخته اللي إحنا من بخته، نحب وقلبنا ياخده، نشيله حتى فوق الرأس وياخد عمرنا براحته، يا بخته اللي إحنا من بخته نحب وقلبنا ياخده لكن يا خسارة على الخاينين كفاية خيانة بقى بوخته"، الفنان هاني شاكر من جانبه نشر عبر حسابه على "انستجرام" مقطع من الأغنية وعلق عليه بشكل مختصر قائلا: "هاني شاكر وأحمد سعد.. قريباً".

نشاط فني متواصل لأمير الغناء العربي هاني شاكر

هاني شاكر قدم خلال الشهور الماضية أكثر من أغنية جديدة كان آخرها أغنية "هتعدي" التي قدمها من أجل رفع الروح المعنوية للجمهور بعد أزمة فيروس كورونا، وقد طرحت الأغنية في شهر يونيو الماضي وحققت ما يقارب من نصف مليون مشاهدة على "يوتيوب"، وهي من كلمات الشاعر رامي أمين وألحان أحمد برازيلي، وتوزيع زووم، كما تعاون أمير الغناء العربي مع الفنان وليد توفيق في أغنية جديدة من ألحان الأخير تحمل عنوان "كيف بتنسى" وهي من أولى الأغاني التي يقدمها الفنان المصري باللهجة اللبنانية، وقد شارك هاني شاكر خلال الفترة الماضي في مهرجان الموسيقى العربية الذي أقيم في العاصمة المصرية القاهرة وأكثر من من مدينة مصرية خلال الفترة الماضية، كما شارك هاني شاكر في برنامج "ذا فويس سينيور" مع كل من الفنانة سميرة سعيد، ونجوى كرم، وملحم زين.