فيديو ديمة بياعة تكشف سر انفصالها المؤقت عن أحمد الحلو وتتحدث عن الحسد:"العين ما بترحم"

ديمة بياعة النجمة السورية قررت التحدث أخيرًا عن سبب انفصالها لفترة عن زوجها أحمد الحلو، وعودتهما لبعضهما البعض مجددًا مؤخرًا، وذلك خلال حوار لها على قناة الظفرة.

ديمة بياعة تكشف سبب انفصالها المؤقت عن أحمد الحلو

ديمة بياعة أكدت أنها وزوجها كانا يتلقيان تعليقات مسيئة طوال الوقت على مواقع التواصل الاجتماعي، وتدخل بشكل مبالغ فيه في حياتهما الخاصة، خاصة وقت أزمة فيروس كورونا والعزل المنزلي الذي اتبعته النجمة بسبب الوضع الصحي لنجلها ورد من زوجها السابق تيم حسن، كل هذا وضعها في حالة من الضغط وتسبب في ردها على أحد المعلقين على إحدى صور زوجها، بشكل غاضب، ثم قامت بعد ذلك بحذف صورها معه من حسابها بانستجرام حتى لا يستطيع أي شخص آخر التدخل في حياتهما.

وتزامنًا مع تلك الفترة العصيبة بالنسبة لديمة بياعة، أوضحت النجمة السورية أنها تعرضت للضغط العصبي لأن نجلها ورد مر بوعكة صحية، كما أن الوضع على مستوى العمل والحياة العائلية لم يكن في أفضل حال، إضافة إلى عدم خروجها من المنزل حتى لا تلتقط عدوى كورونا وتنقلها لنجلها.

ديمة بياعة ومشاعرها وقت فترة الانفصال

وأضافت: "ومن كتر ما الإنسان بيحب الأشخاص اللي معاه، أحيانا بينساهم، وبننسى نفضي نفسنا لهم"، موضحة أنها في تلك الفترة أهملت زوجها أحمد الحلو، وأهملت نفسها وكل شيء خاص بها، بسبب نجلها ورد وحالته الصحية، واتفقت مع زوجها على أخذ استراحة فترة ليقرروا خلالها ما إذا كانا سيستمران كزوجين أم سينفصلا نهائيًا.

وأوضحت النجمة الشهيرة أنها في البداية كانت لا تكترث وتعتقد أنها تستطيع استكمال حياتها بمفردها بدون زوجها، لكن بعد فترة اقتنع كل منهما أنهما لا يستطيعان العيش بدون الآخر، بالإضافة إلى الرسائل المؤثرة التي تلقاها كل منهما، من جمهورهما والتي عبرت عن حزنهم لأنباء انفصالهما.

ديمة بياعة تلمح بتعرضها وزوجها للحسد

وأشارت ديمة بياعة إلى أنها ستحاول خلال الفترة المقبلة، عدم مشاركة صور كثيرة تجمعها بزوجها، مثلما كانت تفعل في السابق، وألمحت بأنها وزوجها ربما تعرضا للحسد بسبب صورهما السابقة ورومانسيتهما.

الجدير بالذكر أن ديمة بياعة قد أعلنت عودتها لزوجها بمقطع فيديو ظهرت فيه معه وهما يرددان كلمات أغنية "مين اللي قال لك مين" للفنان وائل كفوري، حيث سيطرت رومانسيتهما على الأجواء، وأنهيا خلافهما أمام الجمهور، كما عادت مجددًا لمتابعته على انستجرام.

وكان الثنائي قد انفصلا قبل أسابيع، حيث حذفت ديمة كل الصور التي تجمعها مع أحمد الحلو بعد انتشار أنباء خلافات بينهما، وتداول تعليق منسوب إليها، أهانت فيه أحمد الحلو، ثم نفت صلتها بهذا التعليق فيما بعد.