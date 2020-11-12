فيديو أسيل عمران تحتفل بعيد ميلادها وسط أصدقائها وشقيقتها لجين تهنئها برسالة مؤثرة

أسيل عمران النجمة السعودية احتفلت بعيد ميلادها مساء أمس الأربعاء، قبل ساعات قليلة من حلوله، حيث يوافق عيد ميلادها يوم 12 نوفمبر، وذلك وسط عدد من أصدقائها الذين حرصوا على مفاجأتها بالاحتفال بهذا اليوم خلال نزهتهم في أحد الأماكن العامة.

أصدقاء أسيل عمران يحتفلون بعيد ميلادها

أصدقاء أسيل عمران حرصوا أيضًا على مشاركة مقطع فيديو من عيد ميلادها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث ظهرت النجمة السعودية وهي مصدومة من مفاجأة أصدقائها لها، كما عبرت عن سعادتها في الوقت نفسه من احتفالهم المميز بها، كذلك ظهرت وهي ترقص بطريقة طريفة، وأيضًا وهي تقطع كعكة عيد الميلاد.

وقررت أسيل عمران أن تطفىء شموع عيد ميلادها الـ31، بطريقة مختلفة عن المعتاد، فبدلًا من النفخ في الشموع، قامت بالتلويح بيدها فوق الشموع، وسط تفاعل أصدقائها ممن حضروا عيد ميلادها، ومنهم الإعلامية رؤى الصبان.

وانتشر فيديو عيد ميلاد أسيل عمران بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وتمنى لها عدد كبير من جمهورها، السعادة في عامها الجديد، وتحقيق ما تحلم به.

لجين عمران تهنئ شقيقتها برسالة مميزة

وكان أبرز المهنئين للفنانة أسيل عمران من المقربين منها، شقيقتها الإعلامية لجين عمران التي نشرت عبر حسابها على انستجرام، صورة تجمعها بشقيقتها وعلقت عليها برسالة طويلة ومؤثرة، قالت فيها: "هاليوم في ذاكرتي لا يمكن أنساه.. يوم ما جيتي لدنيتي ونورتيها وأعطيتيها طعم مختلف.. كل شي فيك في نظري مختلف ومميز وصادق.. رغم إنك أصغر مني بس تشعريني في معظم الأوقات إنك أمي اللي تخاف علي وعلى مصلحتي وتحاول تحميني من أي شخص ممكن يؤذيني".

وأضافت لجين في تدوينتها عن شقيقتها: "تشيلي هم الكل وتحملي فوق طاقتك.. لذلك كل اللي أطلبه من ربي حبيبي إنه يسعد قلبك الكبير ويريح بالك ويقلل همك ويزيد فرحك ويرزقك من أوسع أبوابه لأنك تستاهلي يا عمري و قطعة من قلبي.. أختك اللي تموت فيك".

أحدث أعمال أسيل عمران

فيما هنأها الإعلامي وسام بريدي حيث نشر صورة تجمعه بها عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام، وعلق قائلًا: "أسيلو.. كل عام وأنتي بألف خير، لازم نرجع نعمل عمل سوا".

في سياق آخر، تستعد أسيل لتصوير مسلسل جديد خلال الفترة القادمة في لبنان، وهو عمل ينتمي لفئة الرعب ويدور في 10 حلقات وهو عمل يشرف على كتابته وإخراجه فريق مصري، وستقوم فيه أسيل بدور فتاة خليجية.

يذكر أن "مخرج 7" يعتبر من آخر الأعمال التي شاركت فيها الفنانة أسيل عمران في رمضان 2020، كما شاركت كذلك في مسلسل "إجازة" مع كل من الفنان تركي اليوسف، ومروة محمد.