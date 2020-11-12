فيديو مكة ابنة محمد صلاح ترقص بالفستان الأبيض في حفل زفاف عمها

محمد صلاح نجم الكرة العالمية حرص مع أسرته على التواجد في حفل زفاف شقيقه نصر صلاح والذي أقيم في العاصمة المصرية القاهرة وقد خطفت ابنة اللاعب المصري الشهير مكة الأنظار برقصتها في حفل الزفاف.

مكة محمد صلاح تخطف الأنظار برقصة هادئة

مكة محمد صلاح تداول لها العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي فيديو أثناء رقصها في حفل زفاف عمها نصر صلاح وظهورها بفستان أبيض لافت اظهرها كالأميرات، مكة محمد صلاح رقصت في الفيديو "سلو" مع ابن عمتها وسط صيحات وإعجاب العديد من الحاضرين في الحفل الذين التقط العديد منهم الصور والفيديوهات لمكة أثناء رقصتها، في وقت انتشر الفيديو بشكل واسع ونال إشادة واسعة من جمهور ومحبي النجم المصري، الذي تواجد كذلك في الحفل بعد وصوله من بريطانيا.

A post shared by (@familiesofplayers) on Nov 11, 2020 at 12:33pm PST

مكة محمد صلاح ترقص في حفل زفاف عمها

مكة محمد صلاح ظهرت كذلك في أكثر من صورة مع أبناء عمومتها وأقاربها في حفل الزفاف كما رقصت على العديد من الأغاني مع عمها الذي احتضنها في أكثر من فيديو، وكان نجم الكرة العالمية ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح قد تواجد في حفل زفاف شقيقه نصر صلاح الذي أقيم في العاصمة المصرية القاهرة، حيث استغل فرصة حضوره لمعسكر المنتخب المصري لكرة القدم وتأجيل مباريات الدوري الإنجليزي، واحتفل محمد صلاح مع أسرته بزفاف شقيقه بحضور عدد كبير من أصدقائه والعائلة ومجموعة من الشخصيات العامة المقربة من النجم المصري.

A post shared by (@familiesofplayers) on Nov 11, 2020 at 5:49am PST

محمد صلاح بالكمامة في حفل زفاف شقيقه

محمد صلاح انتشرت له مجموعة كبيرة من الصور والفيديوهات التي التقطت أثناء تواجده في حفل زفاف شقيقه مع الحضور والمعجبين، وتداول جمهوره لقطات من حفل الزفاف، وظهر في معظمها وهو يرتدي الكمامة، وتلقى انتقادات أيضاً من البعض بسبب عدم التزامه الكامل بارتداء الكمامة والابتعاد عن التزاحم فور وصوله لمطار القاهرة، وذلك خوفاً على إصابته بفيروس كورونا. وقد انضم النجم المصري خلال الساعات الماضية إلى قائمة منتخب مصر لكرة القدم، وذلك في فترة التوقف الدولي، وبعد مشاركته القوية في انطلاقة الموسم الكروي مع ناديه ليفربول، حيث حقق صلاح عدة انجازات في بداية الموسم أبرزها تصدره لقائمة هدافين نادي ليفربول في الدوري الانجليزي، ويتصدر أيضاً قائمة هدافي الدوري الانجليزي برصيد 8 أهداف، وبات كذلك الهداف التاريخي للنادي الإنجليزي في دوري ابطال أوروبا بعد أن حطم الرقم القياسي للأسطورة الإنجليزية ستيفن جيرارد.