مستقلة بـ حياتي ماديًا.. شيرين عبد الوهاب ترد على شائعة طلاقها للمرة الثانية

وتابع بيان شيرين عبد الوهاب: «وتؤكد الفنانة أنها مازالت في أوج عطائها الفني حيث لا يجب أن تتحدث عنه حاليًا، إلا أغانيها، كما تؤكد أنها لن تسمح بالإتجار باسمها تحت أي مسمى».
واختتم بيان شيرين عبد الوهاب: «يحذر مكتب المستشار القانوني لها من عواقب استباحة اسم الفنانة للترويج لمسلسل يسعى صناعه إلى الدعاية له بممارسة يعاقب عليها القانون، وهي الاعلان بما هو كاذب بما يستوجب المساءلة القانونية».
جاء ذلك بعدما تناقلت عدد من وسائل الإعلام خبر عن تشابه مسلسل "لؤلؤ" مع قصة حياة المطربة شيرين عبد الوهاب، وهو الأمر الذي وصفه مصدر بالعمل بـ "كلام غير الدقيق".
وأشار إلى أن المسلسل يتحدث عن قصة صعود مطربة في ظروف صعبة هو ربما الذي أدي إلى مثل هذا اللغط.
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