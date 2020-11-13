غول التمثيل.. تامر مرسي يحيى ذكرى وفاة محمود عبد العزيز

أحيا المنتج تامر مرسي رئيس شركة سينرجي الذكرى الرابعة لوفاة النجم الراحل محمود عبد العزيز، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" ونشر"تامر مرسي" صور للراحل محمود عبدالعزيز، وعلق عليها قائلًا:"زي النهاردة رحل عنا الساحر ,غول التمثيل النجم الخالد في الذاكرة "محمود عبد العزيز" وتابع "رحمة الله عليه هيفضل دايما موجود وسطنا بكل اعماله اللي مستحيل تتنسي ‎#سينرجي‎#محمود_عبدالعزيز " يذكر أن الساحر محمود عبدالعزيز قد توفى في 12 من نوفمبر عام 2016، عم عمر يناهز الـ 70 عامًا، بعد صراع مع المرض.

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