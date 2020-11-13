نشر موقع "دوت الخليج" الاخباري، على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها من خلال التقرير الآتى:

نشرت الفنانة لقاء الخميسي مقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام وهي تتعلم "رقصة الـ "SALSA"". حرصت النجمة شيرين عبد الوهاب على نفي شائعات طلاقها التى انتشرت خلال الساعات الماضية، مشيرة إلى أن علاقتها بزوجها المطرب حسام حبيب على أفضل ما يكون. سلم مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط دروع التكريم الخاصة بالمكرمين في الدورة الـ 36 من المهرجان أعرب الفنانة سمية الخشاب عن سعادتها بالتعاون مع الفنان محمد رمضان في مسلسل "موسى"، الذي يعرض في موسم رمضان 2021. وسط نجاح جماهيري مُمتد تعرض قناة "MBC مصر"، غدًا "الجمعة" في تمام الثامنة مساءً أحدث عروض "مسرح مصر"، حيث تعرض المسرحية الكوميدية "عام سعيد".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الفن | رقصة إيناس الدغيدي.. شيرين ترد على شائعة طلاقها .. ولقاء الخميسي ترقص SALSA على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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