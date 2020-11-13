بكلمات مؤثرة.. أوس أوس يحتفل بعيد ميلاد زوجته

احتفل محمد اسامه " أوس أوس" بعيد ميلاد زوجته عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر أوس أوس صورة له مع زوجته وهى تلبس اللون الاسود وعلق قائلا "كل سنه وانتى طيبه ياروحى ويارب ماتيجى سنه وحشه زى اللى فاتت دى علينا تانى وعارف ان مفيش حاجه هتفرحك بعد على (الله يرحمه) بس ربنا بيختبرنا وراضيين ومؤمنين بقضاء الله وربنا يخليلنا عمر ومانشوفش اى حاجه وحشه فيه ياااارب ..كل سنه وانتى جنبى ومعايا".

وشارك الفنان أوس أوس مؤخرا في بطولة مسلسل اتنين في الصندوق ضمن اشتراكه في الموسم الرمضاني السابق.

مسلسل "اتنين في الصندوق" من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في 30 حلقة.