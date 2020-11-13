فن ومشاهير

بكلمات مؤثرة.. أوس أوس يحتفل بعيد ميلاد زوجته

0 نشر
0 تبليغ

احتفل محمد اسامه " أوس أوس" بعيد ميلاد زوجته عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. 
ونشر أوس أوس صورة له مع زوجته وهى تلبس اللون الاسود وعلق قائلا "كل سنه وانتى طيبه ياروحى ويارب ماتيجى سنه وحشه زى اللى فاتت دى علينا تانى وعارف ان مفيش حاجه هتفرحك بعد على (الله يرحمه) بس ربنا بيختبرنا وراضيين ومؤمنين بقضاء الله وربنا يخليلنا عمر ومانشوفش اى حاجه وحشه فيه ياااارب ..كل سنه وانتى جنبى ومعايا".

وشارك الفنان أوس أوس  مؤخرا في بطولة مسلسل اتنين في الصندوق ضمن اشتراكه في الموسم الرمضاني السابق. 

مسلسل "اتنين في الصندوق" من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في 30 حلقة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بكلمات مؤثرة.. أوس أوس يحتفل بعيد ميلاد زوجته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا