خلاص بعنا السفن.. رضوى الشربيني تتصدر تويتر لهذا السبب

تصدرت الإعلامية رضوى الشربيني، ترند "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تداول المغردون أبرز عباراتها الشهيرة في برنامجها الذي تقدمه "هي وبس".

وكانت رضوى الشربينى قد نشرت تغريدة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة " تويتر ". وكتبت رضوى الشربينى: "قولوا للرياح تأتى كما تشتهى.. خلاص بعنا السفن". يذكر أن رضوى الشربيني، تقدم برنامج "هي وبس" عبر شاشة‎ CBC ‎سفرة‎، وأنهت رضوى الشربيني الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان، وتستمر عرض حلقاتها الأولى الموسم الخامس.

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