برفقة أولادها.. شاهد أحدث ظهور لـ علا رشدي

فى الصورة برفقة أبنائها.
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كان أحمد داوود أعرب عن استيائه من تداول أخبار حول اصابته هو وزوجته علا رشدي بـ فيروس كورونا عقب مشاركتهما في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.
وكتب أحمد داوود عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"مستغرب جدا من الأخبار المنتشرة بتأكيد إصابتي أنا وعلا بكورونا .. اذا كان احنا لسة مش متأكدين ".
وكان مهرجان الجونة السينمائي يضم عددا كبيرا من نجوم الفن، وكان بعضهم لم يطبق الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات أو الحفاظ على التباعد الاجتماعي ، كما أقيم فى المهرجان أكثر من حفلة وآخرها حفل الفنان عمرو دياب ، الذى حضر فيه عدد كبير من النجوم
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