كما حقق الفيديو كليب أكثر من 8 مليون مشاهدة عبد ساعات من طرحه، وهو من إخراجها.

وتصدرت المغنية الأمريكية بيلي ايليش مؤشرات البحث بـ جوجل بعد ظهورها بشعر فسفوري وذلك قبل ايام من اقامة حفلها الاول بعد ازمة فيروس كورونا. وحقق كليب اغنية NOT MY RESPONSIBILITY نسب مشاهدة وصلت الى 29 مليون بعدما تصدرت تريند يوتيوب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد طرح فيديو كليب أغنيتها الجديدة Therefore I Am.. الجمهور يطارد Billie Eilish على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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